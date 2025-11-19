Непомнящий: слова Бубнова о сборной России не стоит воспринимать всерьёз

Отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал высказывание эксперта Александра Бубнова о сборной России

«Высказывание Александра Бубнова о том, что сборная России никому сейчас не нужна, не стоит воспринимать всерьёз. Валерий Карпин полностью соответствует своей должности. Он уже давно зрелая фигура. Не понимаю, почему сейчас возник такой скепсис по отношению к нему и к главной команде нашей страны. Очень трудно мотивировать игроков играть только товарищеские матчи, но Валерий Карпин прекрасно с этим справился и справляется. Были разные соперники, совершенно разного уровня. И последнее поражение не перечёркивает этих заслуг, в футболе так бывает, это нормально.

Считаю, что в данный момент у нас есть поколение игроков, готовых сражаться на европейском уровне. У нас добротная сборная. И вот эти летящие камни в сторону Карпина со стороны Бубнова не имеют за собой оснований. Общественное мнение, к сожалению, у нас формируется так, что хорошие аргументы «за» у нас не слышат, а аргументы «против» с удовольствием слушают и читают», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре россияне сыграли два товарищеских матча с Перу (1:1) и Чили (0:2).