Саусь: после ухода из «Зенита» не был на «Газпром Арене» — очень хочется там сыграть

Воспитанник «Зенита» Владислав Саусь, выступающий за калининградскую «Балтику» с 2024 года, ответил на вопрос об ожидании от матча с клубом из Санкт-Петербурга. Встреча команд пройдёт 28 февраля 2026 года на стадионе «Газпром Арена».

– Но «Зениту», наверное, тоже хотелось напомнить о себе?

– Хотелось просто победить, как и всех остальных. Если бы получилось забить, было бы здорово. Но желания кому-то что-то доказать я точно не испытывал. Сыграли 0:0.

– Ждёшь игру второго круга на «Газпром Арене»?

– После ухода из «Зенита» я там не бывал. С этим большим, красивым стадионом у меня связано много эмоций и воспоминаний. Не скрою, хотелось бы вернуться и сыграть на «Газпром Арене», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В составе «Зенита» он провёл один матч в Мир РПЛ, выйдя на замену на одну минуту.