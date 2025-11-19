Игрок «Реала»: для меня лучшим футболистом всегда был и будет Месси

18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я болельщик «Реала», величайшего клуба в мире, но для меня лучшим футболистом всегда был и будет Месси. Мне довелось играть с ним в сборной – это невероятно. Восхитительный игрок. Каждый раз, когда он касается мяча, ты просто лишаешься дара речи. Даже те, кто играет с ним давно, не перестают удивляться. Стараюсь учиться у Лео и очень благодарен ему за помощь», — приводит слова Мастантуоно Football Espania.

Лионель Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. За это время форвард провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист провёл 31 матч за клуб в чемпионате МЛС, в которых забил 34 мяча и сделал 17 голевых передач. Месси также был признан лучшим бомбардиром турнира.