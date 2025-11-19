Бензема — о Роналду: мы уважаем друг друга, нам не нужно играть на камеру

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Футболисты вместе выступали за мадридский «Реал».

– Саудовской Аравии нужны такие игроки, как Криштиану, как я, как другие футболисты, которые приехали сюда, чтобы привнести европейский опыт. Мы должны показать местным детям, что нужно, чтобы они могли уезжать в другие клубы. Страна становится всё более открытой. Люди относятся друг к другу с большим уважением. Мне очень нравится это место.

– Недавно «Аль-Наср» играл против «Аль-Иттихада», Роналду и Бензема. Приветствие на поле казалось холодным… Вы знаете, каковы журналисты.

– Мы поговорили в подтрибунном помещении. Обнялись, пообщались. Нам не нужно делать это ещё раз на поле. Зачем повторять? Мы очень уважаем друг друга, у нас всё в порядке. Нам не нужно ничего показывать. Мы многому научились друг у друга. Люди ведут себя так, будто нам нужно играть на камеру. Это не так. Уважаем друг друга. На поле каждый из нас сосредоточен на своей работе, – приводит слова Бензема AS.