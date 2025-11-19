Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Саусь признался, что не был на зарубежных курортах

Полузащитник «Балтики» Саусь признался, что не был на зарубежных курортах
Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь рассказал, как проводит время в момент отпуска, отметив, что ни разу не был на зарубежных курортах.

– В родной станице часто бываешь?
– Каждый отпуск там. В Петровской родители, много знакомых. Лучший друг детства часто смотрит мои игры – пишет, поздравляет с победами. Думаю, сейчас в станице ещё больше следят за футболом, чем раньше.

– Хочешь сказать, что до сих пор не был на популярных среди футболистов курортах?
– Пока что не был. Время есть — успею. Сейчас у сестры родилась дочь, я стал крёстным, хочется больше времени проводить с семьёй. А курорт у нас неподалёку есть — Сочи, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за калининградский клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

