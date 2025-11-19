Полузащитник «Балтики» Саусь признался, что не был на зарубежных курортах

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь рассказал, как проводит время в момент отпуска, отметив, что ни разу не был на зарубежных курортах.

– В родной станице часто бываешь?

– Каждый отпуск там. В Петровской родители, много знакомых. Лучший друг детства часто смотрит мои игры – пишет, поздравляет с победами. Думаю, сейчас в станице ещё больше следят за футболом, чем раньше.

– Хочешь сказать, что до сих пор не был на популярных среди футболистов курортах?

– Пока что не был. Время есть — успею. Сейчас у сестры родилась дочь, я стал крёстным, хочется больше времени проводить с семьёй. А курорт у нас неподалёку есть — Сочи, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за калининградский клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.