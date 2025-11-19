Александр Бубнов: с такой игрой сборная России не попала бы на чемпионат мира — 2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборная России не смогла бы преодолеть отборочный турнир к чемпионату мира — 2026, который пройдёт летом в США, Мексике и Канаде. Все российский команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022-го.
«С такой игрой мы вообще на чемпионат мира бы не попали. Если бы, ну, не было санкций. Особенно с нулевым тренером», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 12 ноября подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Перу (1:1), а 15 ноября уступили чилийцам со счётом 0:2.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
