Мастантуоно — о сравнении с Ямалем: на сегодня Ламин лучше

18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно высказался по поводу сравнения между ним и нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«На сегодня Ламин лучше. Он демонстрирует невероятный уровень, но я только что перешёл в «Реал» и сейчас прохожу период адаптации, который, надеюсь, будет быстрым, чтобы я смог набрать обороты. Надеюсь, это будет долгая история, с множеством матчей, подобных последнему, который мы сыграли с «Барселоной». Он был невероятным», — приводит слова Мастантуоно Football Espana.

В нынешнем сезоне Мастантуоно провёл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Игрок «Реала»: для меня лучшим футболистом всегда был и будет Месси
