Саусь: академия «Зенита» — топ, условия космические, есть всё, чтобы стать футболистом

Воспитанник «Зенита» Владислав Саусь, на данный момент выступающий за калининградскую «Балтику», рассказал о своём переходе в академию санкт-петербургского клуба.

«Я был капитаном команды «Мастер-Сатурн», хорошо себя проявил в ЮФЛ. В течение полугода получил несколько предложений. Выбор пал в пользу «Зенита». Сначала не верилось, что еду заключать контракт с таким клубом. Помню, уже после подписания ехали с отцом и агентом в аэропорт. Папа спросил: «Ты чего такой грустный?» А я просто не осознавал ещё, что произошло. Условия в «Зените» космические. Академия – топ. Есть все условия, чтобы стать большим футболистом», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за калининградский клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В составе «Зенита» хавбек провёл один матч в Мир РПЛ, выйдя на замену на одну минуту.

