Мастантуоно — о «Реале»: ко мне будут предъявлять высокие требования, мне это нравится

18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно высказался, как справиться с давлением в испанском клубе.

«Давление — неотъемлемая часть футбола. Не хочу подвергать себя этому давлению, но оно есть. Я дебютировал в «Ривер Плейт» совсем молодым. Стараюсь получать удовольствие от процесса, потому что люди ценят то, что делаю. Конечно, требования всегда есть, ведь я играл за «Ривер», играю за «Реал» и сборную Аргентины. Ко мне будут предъявлять высокие требования, мне это нравится. Нравится испытывать давление, как и многим другим. Я очень самокритичный человек, который всегда стремится к совершенствованию и знаю, что критика или комплименты помогут мне стать лучше и превзойти самого себя», — приводит слова Мастантуоно Football Espana.

В нынешнем сезоне Мастантуоно провёл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч.