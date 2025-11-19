Скидки
Родриго ответил на вопрос о своём месте в «Реале»

Родриго ответил на вопрос о своём месте в «Реале»
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс ответил на вопрос о своём положении в клубе. Ранее сообщалось, что бразильца не устраивает его нынешняя роль в команде.

«Моё место в «Реале»? Я не так много могу сделать… Просто усердно работать на каждой тренировке. Это место, где я могу попытаться получить доверие от тренера, как и от Анчелотти в [сборной] Бразилии», — приводит слова Родриго журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 16 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.

