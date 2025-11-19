Бубнов заявил, что Алексей Батраков не слабее Гюлера из «Реала» и Мусиалы из «Баварии»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков не слабее турецкого хавбека «Реала» Арды Гюлера и атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

– Опять ты не поймёшь. Я тебе говорю, что он (Батраков. – Прим. «Чемпионата») не слабее турка, который в «Реале».

– Ну это неправда.

– И не слабее Мусиалы. Да. Вот ты его поставь в «Баварию» или в «Реал», мы посмотрим, кто сильнее. Всё. Хорошо, мы берём турка этого и Мусиалу в «Спартак» или в «Зенит», предположим. Или в «Краснодар». И чего? Они сильнее будут? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Батраков в 19 матчах за клуб забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Гюлер в 16 встречах набрал 3+6 по системе «гол+пас». Мусиала не играл на старте сезона из-за травмы колена, полученной на клубном чемпионате мира. В минувшем году немец в 39 играх отличился 18 голами и шестью ассистами.