Мадридский «Реал» сообщил, что у Милитао повреждение приводящей мышцы

В мадридском «Реале» сообщили о травме 27-летнего бразильского защитника клуба Эдера Милитао. Информация об этом была опубликована на официальном сайте «Королевского клуба».

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала», у нашего игрока Эдера Милитао диагностировано повреждение большой приводящей мышцы правой ноги. Дальнейшие новости будут опубликованы позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Игрок получил травму во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса, который прошёл на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция), и был заменён на 60-й минуте встречи.