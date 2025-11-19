Мадридский «Реал» сообщил, что у Милитао повреждение приводящей мышцы
В мадридском «Реале» сообщили о травме 27-летнего бразильского защитника клуба Эдера Милитао. Информация об этом была опубликована на официальном сайте «Королевского клуба».
«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала», у нашего игрока Эдера Милитао диагностировано повреждение большой приводящей мышцы правой ноги. Дальнейшие новости будут опубликованы позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».
Игрок получил травму во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса, который прошёл на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция), и был заменён на 60-й минуте встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Тунис
0:1 Мастури – 23' 1:1 Эстевао – 44'
