Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» сообщил, что у Милитао повреждение приводящей мышцы

Мадридский «Реал» сообщил, что у Милитао повреждение приводящей мышцы
Комментарии

В мадридском «Реале» сообщили о травме 27-летнего бразильского защитника клуба Эдера Милитао. Информация об этом была опубликована на официальном сайте «Королевского клуба».

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала», у нашего игрока Эдера Милитао диагностировано повреждение большой приводящей мышцы правой ноги. Дальнейшие новости будут опубликованы позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Игрок получил травму во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса, который прошёл на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция), и был заменён на 60-й минуте встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Тунис
0:1 Мастури – 23'     1:1 Эстевао – 44'    
Материалы по теме
Сборные Бразилии и Туниса сыграли вничью в товарищеском матче. Пакета не забил пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android