Булыкин: можно присмотреться к кандидатуре Ролана Гусева в «Динамо»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин заявил, что руководству московского «Динамо» следует присмотреться к кандидатуре Ролана Гусева. Сейчас Гусев исполняет обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Мне и первый приход Гусева в «Динамо» понравился. Там и были хорошие результаты. Всё-таки он играл в «Динамо» на протяжении долгого времени, знает команду, со всеми общается, может поддержать атмосферу. Конечно, можно присмотреться к кандидатуре Гусева в «Динамо».

Но всё зависит от того, как он переговорит с руководством клуба. Уверен, в нашем футболе ключевая фигура — спортивный директор. Хочется, чтобы Гусев остался, ближайшие матчи покажут, на что он способен, можно ли его оставлять дальше — или же искать нового главного тренера ему в помощь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

