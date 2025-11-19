Судья Каширин дважды за два месяца ошибся в пользу соперников «Сокола»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибку главного судьи матча «Сокол» — «Факел» (0:1). Арбитр Данил Каширин вновь ошибочно назначил пенальти в ворота саратовского клуба.
Россия — Лига PARI . 19-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Пуси – 42'
«Иван Чуриков не нарушает правила против Николая Гиоргобиани, так как совершает естественное движение в направлении мяча и не делает дополнительного движения в сторону соперника, контакт в ногах между игроками, ставший причиной падения атакующего игрока, инициирован самим нападающим», — говорится в заявлении.
Напомним, в сентябре члены комиссии уже признавали ошибку арбитра Каширина в матче «Сокол» — «КАМАЗ» (0:2).
