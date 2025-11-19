Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Каширин дважды за два месяца ошибся в пользу соперников «Сокола»

Судья Каширин дважды за два месяца ошибся в пользу соперников «Сокола»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибку главного судьи матча «Сокол» — «Факел» (0:1). Арбитр Данил Каширин вновь ошибочно назначил пенальти в ворота саратовского клуба.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Пуси – 42'    

«Иван Чуриков не нарушает правила против Николая Гиоргобиани, так как совершает естественное движение в направлении мяча и не делает дополнительного движения в сторону соперника, контакт в ногах между игроками, ставший причиной падения атакующего игрока, инициирован самим нападающим», — говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре члены комиссии уже признавали ошибку арбитра Каширина в матче «Сокол» — «КАМАЗ» (0:2).

Материалы по теме
«Факел» обыграл «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги и возглавил турнирную таблицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android