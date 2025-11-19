Судья Каширин дважды за два месяца ошибся в пользу соперников «Сокола»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибку главного судьи матча «Сокол» — «Факел» (0:1). Арбитр Данил Каширин вновь ошибочно назначил пенальти в ворота саратовского клуба.

«Иван Чуриков не нарушает правила против Николая Гиоргобиани, так как совершает естественное движение в направлении мяча и не делает дополнительного движения в сторону соперника, контакт в ногах между игроками, ставший причиной падения атакующего игрока, инициирован самим нападающим», — говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре члены комиссии уже признавали ошибку арбитра Каширина в матче «Сокол» — «КАМАЗ» (0:2).