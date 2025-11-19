Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Белом доме показали встречу Криштиану Роналду с Дональдом Трампом

В Белом доме показали встречу Криштиану Роналду с Дональдом Трампом
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-служба Белого дома отреагировала на этот факт следующим образом:

«Два великих. CR7 x 45/47», – подписано видео.

Ранее сообщалось, что Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Криштиану 40 лет, с 2023 года он играет за «Аль-Наср». Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».

Материалы по теме
Как Португалия играет без Роналду. Отсутствие Криштиану не проблема?
Как Португалия играет без Роналду. Отсутствие Криштиану не проблема?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android