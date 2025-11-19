В Белом доме показали встречу Криштиану Роналду с Дональдом Трампом

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-служба Белого дома отреагировала на этот факт следующим образом:

«Два великих. CR7 x 45/47», – подписано видео.

Ранее сообщалось, что Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Криштиану 40 лет, с 2023 года он играет за «Аль-Наср». Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».