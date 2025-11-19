Скидки
Булыкин: в «Спартак» должен прийти авторитетный тренер с опытом и выигранными трофеями

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу тренера, который должен возглавить московский «Спартак».

«Неважно, какой будет тренер в «Спартаке» — иностранец или русский. В первую очередь тренер должен быть авторитетным с опытом и выигранными трофеями, чтобы смог навести порядок в команде, наиграть состав и дальше показывать результат.

Можно начинать с наших тренеров, таких как Черчесов, можно и иностранных топ-тренеров рассмотреть, которые выигрывали чемпионаты и кубки. В последнее время видно шатание из стороны в сторону. Не могут определиться ни с командой, ни с целями, ни с даже основным составом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

