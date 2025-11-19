Матчи сборной России по футболу в 2025 году посетили 247 935 зрителей

Товарищеские матчи сборной России по футболу в 2025 году суммарно посетили 247 935 болельщиков, сообщает пресс-служба национальной команды. Отмечается, что в среднем каждую из восьми домашних встреч российской сборной посетил 30 991 зритель.

Национальная команда России в 2025 году провела 10 товарищеских матчей, восемь из которых были домашними. Также сборная по разу сыграла в Минске и Дохе. Последний в году матч подопечные Валерия Карпина провели 15 ноября в Сочи, проиграв команде Чили (0:2). Это поражение стало первым для россиян с ноября 2021 года.

Самым посещаемым матчем сборной России стала игра с командой Нигерии (45 638 зрителей), прошедшая в «Лужниках» в июне.