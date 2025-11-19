Скидки
Игрок «Локомотива» Батраков – лидер по набранным для клуба очкам в первом круге РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков является лидером по набранным для клуба очкам после первого круга Российской Премьер-Лиги. Голы хавбека железнодорожников принесли столичному клубу 10 очков. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU. Второе место по этому показателю занял форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Его действия позволили подопечным Рашида Рахимова набрать на восемь очков больше.

Полный список девяти самых полезных игроков РПЛ по набранным для клуба очкам выглядит следующим образом:

  1. Алексей Батраков («Локомотив») – 10.
  2. Мирлинд Даку («Рубин») – 8.
  3. Тимур Сулейманов («Ростов») – 6.
  4. Брайан Хиль Уртадо («Балтика») – 6.
  5. Джон Кордоба («Краснодар») – 5.
  6. Андрей Мостовой («Зенит») – 5.
  7. Иван Сергеев («Динамо» М) – 5.
  8. Манфред Угальде («Спартак» М) – 5.
  9. Данил Круговой (ЦСКА) – 5.

После 15 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 33 очками. На второй строчке располагается столичный ЦСКА, также набравший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. «Локомотив» располагается на четвёртом месте с 30 очками.

Новости. Футбол
