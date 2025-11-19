Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос раскритиковал Винисиуса

Тони Кроос раскритиковал Винисиуса
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в критической форме высказался о нападающем клуба Винисиусе Жуниоре.

«Часто говорил ему, что уже хватит. Все чувствовали, что его поведение вредит команде. Нам казалось, что из-за него всё оборачивается против нас. Пытался успокоить его на поле, особенно чтобы он не терял концентрацию, ведь такое иногда случалось, говорил ему: «Винисиус, ты настолько хорош, что тебе это ни к чему. Мне тоже никогда не нравилось, когда меня меняли. Но, честно говоря, я никогда не возвращался сразу в раздевалку после этого», — приводит слова Крооса Footmercato.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Винисиуса освистали болельщики сборной Туниса — Footmercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android