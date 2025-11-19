Тони Кроос раскритиковал Винисиуса

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в критической форме высказался о нападающем клуба Винисиусе Жуниоре.

«Часто говорил ему, что уже хватит. Все чувствовали, что его поведение вредит команде. Нам казалось, что из-за него всё оборачивается против нас. Пытался успокоить его на поле, особенно чтобы он не терял концентрацию, ведь такое иногда случалось, говорил ему: «Винисиус, ты настолько хорош, что тебе это ни к чему. Мне тоже никогда не нравилось, когда меня меняли. Но, честно говоря, я никогда не возвращался сразу в раздевалку после этого», — приводит слова Крооса Footmercato.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.