Александр Егоров — о судействе в РПЛ: слава богу, что нет скандалов

Экс-руководитель российских судей Александр Егоров высказался об отсутствии громких судейских скандалов в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Вопрос не про громкие скандалы, вопрос про общий уровень судейства. Непонятные трактовки, тренеры, игроки и арбитры не понимают, как правильно трактовать. Когда скандал — это всё, катастрофа. Не хочу обижать, если произойдёт ошибка в игре «Крылья Советов» — «Ростов», никто не заметит, а если в матче «Краснодара», «Спартака», «Зенита», ЦСКА, это всё можно раздуть. Журналист напишет — подхватят, это не остановить. Слава богу, что нет скандалов», — сказал Егоров в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.