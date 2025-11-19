Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Егоров — о судействе в РПЛ: слава богу, что нет скандалов

Александр Егоров — о судействе в РПЛ: слава богу, что нет скандалов
Комментарии

Экс-руководитель российских судей Александр Егоров высказался об отсутствии громких судейских скандалов в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Вопрос не про громкие скандалы, вопрос про общий уровень судейства. Непонятные трактовки, тренеры, игроки и арбитры не понимают, как правильно трактовать. Когда скандал — это всё, катастрофа. Не хочу обижать, если произойдёт ошибка в игре «Крылья Советов» — «Ростов», никто не заметит, а если в матче «Краснодара», «Спартака», «Зенита», ЦСКА, это всё можно раздуть. Журналист напишет — подхватят, это не остановить. Слава богу, что нет скандалов», — сказал Егоров в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Материалы по теме
Александр Егоров оценил уровень судейства в первом круге РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android