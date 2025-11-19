Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уже и ругаться не хочется, буднично». Смолов — о судейских ошибках в РПЛ

«Уже и ругаться не хочется, буднично». Смолов — о судейских ошибках в РПЛ
Комментарии

Бывший игрок «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался об уровне судейства в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, отметив большое количество ошибок арбитров.

«По моим ощущениям, знаете, почему нет скандалов? В нашем футболе [большое] количество ошибок, что уже будто и ругаться не хочется, буднично», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Одним из судейских решений, вызвавшим широкое обсуждение, стало удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в игре 14-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2). Позже экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала решение Ивана Абросимова ошибочным.

Материалы по теме
«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ
«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android