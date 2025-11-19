«Уже и ругаться не хочется, буднично». Смолов — о судейских ошибках в РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался об уровне судейства в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, отметив большое количество ошибок арбитров.

«По моим ощущениям, знаете, почему нет скандалов? В нашем футболе [большое] количество ошибок, что уже будто и ругаться не хочется, буднично», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Одним из судейских решений, вызвавшим широкое обсуждение, стало удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в игре 14-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2). Позже экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала решение Ивана Абросимова ошибочным.