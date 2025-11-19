Лебёф высказался о возможном назначении Зидана на пост главного тренера сборной Франции

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

«Будут большие перемены. Для Зидана это будет непростая задача, ведь Дешам достиг невероятно высокого уровня – два финала чемпионата мира, одна победа и финал чемпионата Европы. Он сделал национальную команду одной из лучших в мире. С 1998 года мы четыре раза играли в финалах чемпионата мира, Зидану нужно это приумножить, чтобы его приняли. Но мы знаем его талант. Он проявил его в «Реале», знаем его любовь к футболу и национальной сборной. Поэтому хочу верить, что он станет следующим после Дешама, у него всё получится, потому что он икона, настоящая легенда футбола, Франции. Если он сможет добиться успеха, это будет для меня идеальным вариантом», — приводит слова Лебёфа Get French Football News.

Зидан остаётся основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции. Последним местом работы 53-летнего специалиста был мадридский «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.