Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лебёф высказался о возможном назначении Зидана на пост главного тренера сборной Франции

Лебёф высказался о возможном назначении Зидана на пост главного тренера сборной Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

«Будут большие перемены. Для Зидана это будет непростая задача, ведь Дешам достиг невероятно высокого уровня – два финала чемпионата мира, одна победа и финал чемпионата Европы. Он сделал национальную команду одной из лучших в мире. С 1998 года мы четыре раза играли в финалах чемпионата мира, Зидану нужно это приумножить, чтобы его приняли. Но мы знаем его талант. Он проявил его в «Реале», знаем его любовь к футболу и национальной сборной. Поэтому хочу верить, что он станет следующим после Дешама, у него всё получится, потому что он икона, настоящая легенда футбола, Франции. Если он сможет добиться успеха, это будет для меня идеальным вариантом», — приводит слова Лебёфа Get French Football News.

Зидан остаётся основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции. Последним местом работы 53-летнего специалиста был мадридский «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

Материалы по теме
Романо поделился подробностями о возможном назначении Зидана в сборную Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android