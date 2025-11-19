«Это уже перебор». Булыкин — о возможном введении лимита на иностранных тренеров в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном лимите на иностранных тренеров в Российской Премьер-Лиге.

«Хорошо, что Дегтярёв встречается с профессионалами и находит общую точку зрения, чтобы была польза для нашего футбола, мы прогрессировали. В этом плане здорово, что высказываются идеи.

Но идея ограничить количество иностранных тренеров — это уже перебор. А вот с легионерами-футболистами у министра правильная позиция, её нужно придерживаться и не отходить от неё», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу, на которой обсуждалось возможное ограничение на количество иностранных тренеров.