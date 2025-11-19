Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это уже перебор». Булыкин — о возможном введении лимита на иностранных тренеров в РПЛ

«Это уже перебор». Булыкин — о возможном введении лимита на иностранных тренеров в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном лимите на иностранных тренеров в Российской Премьер-Лиге.

«Хорошо, что Дегтярёв встречается с профессионалами и находит общую точку зрения, чтобы была польза для нашего футбола, мы прогрессировали. В этом плане здорово, что высказываются идеи.

Но идея ограничить количество иностранных тренеров — это уже перебор. А вот с легионерами-футболистами у министра правильная позиция, её нужно придерживаться и не отходить от неё», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу, на которой обсуждалось возможное ограничение на количество иностранных тренеров.

Материалы по теме
«Негоже привозить с собой по 10 иностранцев». Сёмин раскрыл детали встречи с Дегтярёвым
Эксклюзив
«Негоже привозить с собой по 10 иностранцев». Сёмин раскрыл детали встречи с Дегтярёвым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android