Егоров — о матче «Крылья» — «Зенит»: можно раздуть скандал, что в РПЛ играли на таком поле

Экс-руководитель российских судей Александр Егоров назвал игру между «Зенитом» и «Крыльями Советов» резонансной из-за состояния газона в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», где проходил матч 15-го тура.

— Игра в Самаре — это резонанс. Мы в XXI веке, в чемпионате России, самом главном турнире, на таком поле проходит [матч]. Не знаю, что там случилось, до этого две недели назад в Саранске «Акрон» играл с «Локомотивом» тоже… Вот проблема. Раньше всегда играли, в Москве плюс-минус такая же температура, [на стадионах] в столице классное поле. Вопрос того, как подготовили. Не ухожу от тема судейства, просто говорю, можно раздуть скандал, что в РПЛ играли на таком поле.

— Мне кажется, было много обсуждений по поводу поля.

— Это можно назвать скандалом? — сказал Егоров в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.