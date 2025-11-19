Скидки
Егоров — о матче «Крылья» — «Зенит»: можно раздуть скандал, что в РПЛ играли на таком поле

Аудио-версия:
Экс-руководитель российских судей Александр Егоров назвал игру между «Зенитом» и «Крыльями Советов» резонансной из-за состояния газона в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», где проходил матч 15-го тура.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

— Игра в Самаре — это резонанс. Мы в XXI веке, в чемпионате России, самом главном турнире, на таком поле проходит [матч]. Не знаю, что там случилось, до этого две недели назад в Саранске «Акрон» играл с «Локомотивом» тоже… Вот проблема. Раньше всегда играли, в Москве плюс-минус такая же температура, [на стадионах] в столице классное поле. Вопрос того, как подготовили. Не ухожу от тема судейства, просто говорю, можно раздуть скандал, что в РПЛ играли на таком поле.

— Мне кажется, было много обсуждений по поводу поля.
— Это можно назвать скандалом? — сказал Егоров в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

