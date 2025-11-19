Кьеллини — о Спаллетти: он сопереживает людям, независимо от их должности в клубе

Бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о главном тренере команды Лучано Спаллетти.

«Желание победить — это уже большой шаг. Спаллетти всем говорил об этом с самого первого дня и повторяет это снова и снова. Он тот, кто обнимает всех, ему нужно передать эту любовь каждому. В клубной столовой есть человек, который заботится о нас. Первым делом Спаллетти обнял его. Он сопереживает людям, независимо от их должности в клубе», — приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Спаллетти занял пост главного тренера «Ювентуса» 30 октября 2025 года после увольнения Игора Тудора. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.