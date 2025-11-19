Скидки
Клиши: «Арсенал» играет по принципу: главное — завоёвывать трофеи

Клиши: «Арсенал» играет по принципу: главное — завоёвывать трофеи
Экс-игрок сборной Франции и «Арсенала» Гаэль Клиши высказался об игре лондонского клуба в этом сезоне, а также главном тренере Микеле Артете.

«Микель Артета изменил представление людей об «Арсенале». В Премьер-лиге, если вы не используете физическую мощь и стандартные положения, у вас большая проблема. Микель сделал то, что, по его мнению, было необходимо для побед «Арсенала». Они на первом месте, и всё равно находятся люди, которые утверждают, что они играют не так, как должны. Это бессмыслица. «Арсенал» играет по принципу: главное — завоёвывать трофеи. Красивая при этом игра или нет, болельщики будут счастливы», — приводит слова Клиши The Athletic.

После 11 матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.

Артета отреагировал на упущенную «Арсеналом» победу над «Сандерлендом» в концовке
