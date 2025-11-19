Скидки
Mia Boyka выступит перед матчем «Зенита» с «Акроном» в РПЛ

Комментарии

Певица Mia Boyka выступит в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Акроном». Встреча пройдёт в субботу, 6 декабря, на стадионе «Газпром Арена». Отметим, эта игра станет для команд заключительной в 2025 году.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, исполнительница выступит со своими главными хитами — «Извинись», «Я самая» и «Базовый минимум». Также всех болельщиков будет ждать праздничная ёлка с Дедом Морозом, большая новогодняя ярмарка, красочные фотозоны и много подарков.

После 15 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. В активе «Акрона» 18 очков, он находится на восьмой строчке.

ЦСКА заинтересован в трансфере Лусиано Гонду из «Зенита» — источник
