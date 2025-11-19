Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА
Комментарии

После проведённых в ноябре товарищеских матчей сборная России опустилась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 33-е место, сообщает официальный сайт организации.

На счету сборной России 1 524 очка. Россиян опередили команды Панамы (1 540), Польши (1 532) и Уэльса (1 529).
Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В топ-3 также входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870).

12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили чилийцам.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    
Материалы по теме
Валерий Карпин прокомментировал травму Облякова в матче Россия — Чили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android