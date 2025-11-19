Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

После проведённых в ноябре товарищеских матчей сборная России опустилась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 33-е место, сообщает официальный сайт организации.

На счету сборной России 1 524 очка. Россиян опередили команды Панамы (1 540), Польши (1 532) и Уэльса (1 529).

Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В топ-3 также входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870).

12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили чилийцам.