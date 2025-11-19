Скидки
Директор «Ювентуса» Кьеллини: мы работаем над новым контрактом Йылдыза

Директор «Ювентуса» по футбольным операциям Джорджо Кьеллини заявил, что клуб работает над новым контрактом 20-летнего атакующего полузащитника команды Кенана Йылдыза.

«Мы работаем над новым контрактом для Кенана Йылдыза, поэтому сохраняйте спокойствие. Намерение всех сторон одно, мы планируем продолжать вместе», — приводит слова Кьеллини журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Срок нынешнего трудового договора игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее появилась информация, что футболистом интересуются «Челси», «Арсенал» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Йылдыз провёл 18 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

