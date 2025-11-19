Журналист Пирс Морган отреагировал на встречу Роналду и Трампа

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на встречу нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду с президентом США Дональдом Трампом.

«Срочно: президент Трамп подтвердил, что Криштиану Роналду – лучший футболист в истории», – написал Морган в своём аккаунте в соцсети X.

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома отреагировала на встречу Роналду и Трама следующим образом: «Два великих. CR7 x 45/47».

В прессе появлялась информация, что португалец стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.