Полузащитник «Монако» Погба сыграет впервые за два года в матче с «Ренном» — L'Equipe
Полузащитник «Монако» Поль Погба сможет сыграть за французский клуб в матче 13-го тура Лиги 1 с «Ренном». Об этом сообщает L'Equipe. Отметим, для 32-летнего игрока эта игра станет первой за 26 месяцев.
Погба получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке, а до этого восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра. Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» в матче с «Эмполи».
Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга.
