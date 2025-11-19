Скидки
Неманья Матич раскритиковал «Манчестер Юнаетед» за продажу Мактоминея в «Наполи»

Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич раскритиковал решение клуба о продаже полузащитника Скотта Мактоминея в «Наполи».

«Считаю, что «Манчестер Юнайтед» совершил ошибку, продав Скотта Мактоминея. Сегодня сложно найти замену такому игроку. Конте умный парень», — приводит слова Матича Mirror.

Мактоминей перешёл в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года за € 32 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. За сборную Шотландии игрок сыграл шесть матчей в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, забил два гола и отдал один результативный пас.

Комментарии
