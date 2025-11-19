«Горжусь тем, что я австриец». Алаба — о выходе сборной Австрии на ЧМ-2026

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба отреагировал на выход австрийской команды на чемпионат мира 2026 года. Австрия во вторник, 18 ноября, сыграла вничью с Боснией (1:1), набрала 19 очков и удержала первое место в группе Н.

«Горжусь тем, что я австриец. 28 лет спустя...» — написал Алаба в социальной сети Х, сопроводив пост эмодзи с австрийским флагом и красным сердцем.

Сборная Австрии сыграет на чемпионате мира по футболу впервые в XXI веке. Последний раз австрийцы выступали на мировом первенстве в 1998 году во Франции, тогда команда не прошла групповой раунд.

33-летний Алаба выступает за сборную с 2009 года. Всего он сыграл за национальную команду 111 матчей, в которых отметился 15 голами.