«Горжусь тем, что я австриец». Алаба — о выходе сборной Австрии на ЧМ-2026
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба отреагировал на выход австрийской команды на чемпионат мира 2026 года. Австрия во вторник, 18 ноября, сыграла вничью с Боснией (1:1), набрала 19 очков и удержала первое место в группе Н.
ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Табакович – 12' 1:1 Грегорич – 77'
«Горжусь тем, что я австриец. 28 лет спустя...» — написал Алаба в социальной сети Х, сопроводив пост эмодзи с австрийским флагом и красным сердцем.
Сборная Австрии сыграет на чемпионате мира по футболу впервые в XXI веке. Последний раз австрийцы выступали на мировом первенстве в 1998 году во Франции, тогда команда не прошла групповой раунд.
33-летний Алаба выступает за сборную с 2009 года. Всего он сыграл за национальную команду 111 матчей, в которых отметился 15 голами.
