Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Горжусь тем, что я австриец». Алаба — о выходе сборной Австрии на ЧМ-2026

«Горжусь тем, что я австриец». Алаба — о выходе сборной Австрии на ЧМ-2026
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба отреагировал на выход австрийской команды на чемпионат мира 2026 года. Австрия во вторник, 18 ноября, сыграла вничью с Боснией (1:1), набрала 19 очков и удержала первое место в группе Н.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Табакович – 12'     1:1 Грегорич – 77'    

«Горжусь тем, что я австриец. 28 лет спустя...» — написал Алаба в социальной сети Х, сопроводив пост эмодзи с австрийским флагом и красным сердцем.

Сборная Австрии сыграет на чемпионате мира по футболу впервые в XXI веке. Последний раз австрийцы выступали на мировом первенстве в 1998 году во Франции, тогда команда не прошла групповой раунд.

33-летний Алаба выступает за сборную с 2009 года. Всего он сыграл за национальную команду 111 матчей, в которых отметился 15 голами.

Материалы по теме
Австрия, Норвегия и Шотландия пробились на чемпионат мира по футболу впервые в XXI веке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android