Президент России Владимир Путин высказался о судействе в российском футболе, отметив реакцию болельщиков на спорные решения арбитров. Руководитель страны побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач. На ней президенту рассказали о платформе AI 4 Sport, которая может обеспечивать более объективное судейство в спорте, в том числе в футболе.

«Там (в футболе. – Прим. «Чемпионата») есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства. Это (использование искусственного интеллекта. – Прим. «Чемпионата») делает спорт прозрачным, более интересным, честным», – приводит слова президента России «РИА Новости».