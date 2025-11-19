«Адвокат подтвердил статус одного из лучших тренеров». Шишкин — о выходе Кюрасао на ЧМ

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался об экс-тренере «Зенита» Дике Адвокате, который вывел сборную Кюрасао в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Даже не знал, что существует такая страна. По-моему, Кюрасао — самая маленькая страна-участник чемпионата мира. Приятно, что это случилось с Диком Адвокатом. Работал с ним в сборной, он меня вызывал. Адвокат статусный человек, но в сборной России так просто тренировал. Никому не мешал, давал всем свободу и мотивировал. В этом его залог успеха.

У нас было много примеров, когда тот же Гус Хиддинк добивался результата со средними командами, но вывести такого карлика на чемпионат мира… Адвокат подтвердил статус одного из лучших тренеров. Приятно, что с ним работал, а сейчас у него такие успехи», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.