Роман Шишкин: «Спартаку» нужна мощная фигура, как Черчесов или Бердыев

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин рассказал, какой специалист подходит на роль главного тренера красно-белых.

«Попробовал бы в «Спартаке» российского тренера, учитывая отрицательный опыт со всеми иностранцами последних лет. Состав «Спартака» не хуже того же «Краснодара» или «Зенита», ещё и превосходит ЦСКА и «Локомотив» по укомплектованности. Нужно всё привести к общему знаменателю. Нужна мощная фигура, как Черчесов или Бердыев. Топтаться из года в год на третьем или четвёртом месте… Это не то, где «Спартак» должен быть. С таким составом для меня обидно, что команда так ковыряется», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.