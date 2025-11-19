Роман Шишкин: «Динамо» будет искать иностранного тренера наподобие Лички

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о кандидатуре нового тренера столичного «Динамо» после ухода Валерия Карпина с этого поста. Экс-игрок красно-белых отметил, что будущий наставник команды будет похож на Марцела Личку.

«У «Динамо» похожая ситуация со «Спартаком». Сейчас идёт много обсуждений на тему нового тренера. Тут надо понимать, какой вектор развития выберет руководство «Динамо». Если брать тот же «Спартак», в последние годы приоритет отдавался иностранным тренерам. Надеюсь, сейчас что-то поменяется. На мой взгляд, «Динамо» будет искать иностранного тренера. Клуб и ранее так делал. Потом сделали ставку на Карпина — получился неожиданно отрицательный результат. Думаю, будет легионер наподобие Лички», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чех Марцел Личка тренировал «Динамо» с 2023 по 2025 год.