Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: «Динамо» будет искать иностранного тренера наподобие Лички

Роман Шишкин: «Динамо» будет искать иностранного тренера наподобие Лички
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о кандидатуре нового тренера столичного «Динамо» после ухода Валерия Карпина с этого поста. Экс-игрок красно-белых отметил, что будущий наставник команды будет похож на Марцела Личку.

«У «Динамо» похожая ситуация со «Спартаком». Сейчас идёт много обсуждений на тему нового тренера. Тут надо понимать, какой вектор развития выберет руководство «Динамо». Если брать тот же «Спартак», в последние годы приоритет отдавался иностранным тренерам. Надеюсь, сейчас что-то поменяется. На мой взгляд, «Динамо» будет искать иностранного тренера. Клуб и ранее так делал. Потом сделали ставку на Карпина — получился неожиданно отрицательный результат. Думаю, будет легионер наподобие Лички», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чех Марцел Личка тренировал «Динамо» с 2023 по 2025 год.

Материалы по теме
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе
Истории
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android