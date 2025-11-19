Скидки
«Барселона» анонсировала сюрприз на первом матче на «Камп Ноу» после открытия

Пресс-служба «Барселоны» анонсировала сюрприз во время символического удара на первом матче на «Камп Ноу» после открытия. Встреча состоится 22 ноября и начнётся в 18:15 мск. Каталонский клуб примет «Атлетик» из Бильбао.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Символический удар будет особенным… Но мы сохраним это как сюрприз», — говорится в сообщении сине-гранатовых в социальной сети Х.

Напомним, в конце июня «Барселона» официально объявила, что вернётся на родной стадион 10 августа 2025 года. «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию летом 2023 года. Но в начале нынешнего сезона каталонский клуб проводил домашние матчи на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», так как не получил лицензию на эксплуатацию спортивной арены.

