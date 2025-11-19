Скидки
Игрок «Бенфики» получил условный срок за публикацию видео сексуального характера — VG

Норвежский нападающий «Бенфики» Андреас Шельдеруп был приговорён в Дании к 14 дням тюремного заключения условно и одному году условно за публикацию видео сексуального характера с участием несовершеннолетних, которое футболист переслал своему другу, сообщает VG.

Признав себя виновным, он рассказал, что опубликовал 27-секундное видео в ноябре 2023 года. Суд отметил, что Андреасу прислали данный материал, а сам он его не искал и позднее удалил, осознав незаконность своих действий.

В начале ноября Шельдеруп извинился в социальных сетях. Норвежская федерация футбола сочла санкцию достаточной, он сыграл 20 минут в матче с Эстонией (4:0), но остался на скамейке запасных в игре Италии (4:1). В этом сезоне за «Бенфику» Шельдеруп провёл 17 матчей и забил 2 гола.

