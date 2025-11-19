Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ман Юнайтед» Аморим рассказал, как изменился за год работы в английском клубе

Тренер «Ман Юнайтед» Аморим рассказал, как изменился за год работы в английском клубе
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после года работы в английском клубе, отметив, что за этот период улучшил свои тренерские навыки.

«Мой первый год в клубе? Я многому научился. Думаю, стал лучше как тренер.

Готов к настоящему и будущему. Это был действительно трудный путь, но теперь я понимаю, что это было необходимо», – сказал Аморим в видео на You-Tube-канале Stan Sport.

Португальский специалист возглавил «красных дьяволов» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 54 матча, в которых смогла выиграть 21 раз. В нынешнем сезоне после 11 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.

Материалы по теме
Аморим высказался о фанате, пообещавшем не стричься, пока «МЮ» не победит пять раз подряд
Истории
Аморим высказался о фанате, пообещавшем не стричься, пока «МЮ» не победит пять раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android