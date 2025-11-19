Тренер «Ман Юнайтед» Аморим рассказал, как изменился за год работы в английском клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после года работы в английском клубе, отметив, что за этот период улучшил свои тренерские навыки.

«Мой первый год в клубе? Я многому научился. Думаю, стал лучше как тренер.

Готов к настоящему и будущему. Это был действительно трудный путь, но теперь я понимаю, что это было необходимо», – сказал Аморим в видео на You-Tube-канале Stan Sport.

Португальский специалист возглавил «красных дьяволов» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 54 матча, в которых смогла выиграть 21 раз. В нынешнем сезоне после 11 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.