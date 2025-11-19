«Чувствовал, что меня не уважают». Антони — об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Бетиса» Антони рассказал о своём уходе из «Манчестер Юнайтед» и заявил, что не держит ни на кого обиды.

– Перед уходом из «МЮ» у вас были сложные отношения с Рубеном Аморимом, вы сказали, что чувствовали неуважение, когда вам пришлось тренироваться отдельно перед уходом в «Бетис». Расскажите об этом.

– Когда я говорю, что чувствовал неуважение, это связано также с некоторыми людьми, говорить о которых считаю неуместным. Думаю, я из тех, кто не любит вступать в полемику, называть имена или что-то в этом роде, но это было сложно.

Не проходил предсезонную подготовку, мне пришлось перейти в другой клуб. Слава богу, я всегда хорошо следил за собой, поэтому мне удалось приехать сюда [в «Бетис»] в хорошей форме и отыграть все 90 минут в первом матче. С момента моей последней игры прошло три или четыре месяца. Было непросто, потому что команда тренировалась утром, а я – в пять часов вечера, поэтому не мог видеться с командой.

Да, чувствовал, что меня не уважают, но это тоже часть жизни. Не держу ни на кого обиды, ни на кого не сержусь. Для меня это стало отличным опытом, который позволил научиться сражаться и проявлять мудрость в определённых ситуациях, потому что это часть жизни, это часть процесса. Также очень благодарен «Манчестеру», потому что там у меня были не только плохие моменты, но и хорошие, познакомился с замечательными людьми. Это был хороший опыт, очень рад быть здесь, в «Бетисе», – приводит слова Антони Globo.