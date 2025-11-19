«Бавария» и «Барселона» интересуются защитником «Байера» — Marca

30-летний испанский защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов «Баварии» и «Барселоны», сообщает Marca.

Отмечается, что леверкузенский клуб не хочет отпускать футболиста, однако сам Гримальдо предпочёл бы вернуться в Испанию. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Гримальдо перешёл в «Байер» из «Бенфики» летом 2023 года за € 25 млн. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 15 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. За сборную Испании игрок провёл 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 30 млн.