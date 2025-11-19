Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» и «Барселона» интересуются защитником «Байера» — Marca

«Бавария» и «Барселона» интересуются защитником «Байера» — Marca
Комментарии

30-летний испанский защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов «Баварии» и «Барселоны», сообщает Marca.

Отмечается, что леверкузенский клуб не хочет отпускать футболиста, однако сам Гримальдо предпочёл бы вернуться в Испанию. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Гримальдо перешёл в «Байер» из «Бенфики» летом 2023 года за € 25 млн. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 15 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. За сборную Испании игрок провёл 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 30 млн.

Материалы по теме
«Бавария» и «Реал» могут побороться за Смита из «Аз Алкмар» стоимостью £ 20 млн — DM
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android