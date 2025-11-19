Шишкин: приехали хорошие команды и показали сборной России, как можно играть в обороне

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал результаты сборной России во время ноябрьского сбора. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Перу (1:1) и проиграли Чили (0:2).

«Все будут обращать внимание на последние два матча. Беспроигрышная серия уже подзабылась. Последние матчи, особенно с Чили, показали, что с грамотной игрой в обороне все наши таланты ушли в тень. Тяжело работать над этим, потому что у нас нет постоянного опыта игры с такими соперниками.

Играть всё равно приходится и подстраивать состав. Бывают такие матчи. Уровень соперника влияет. Приехали хорошие команды и показали сборной России, как можно играть в обороне. До этого у соперников в обороне был проходной двор. Год всё равно получился достаточно неплохим для сборной. Радует, что всегда играли от себя. Ждём возвращения», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.