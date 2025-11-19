Шишкин: приехали хорошие команды и показали сборной России, как можно играть в обороне

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал результаты сборной России во время ноябрьского сбора. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Перу (1:1) и проиграли Чили (0:2).
«Все будут обращать внимание на последние два матча. Беспроигрышная серия уже подзабылась. Последние матчи, особенно с Чили, показали, что с грамотной игрой в обороне все наши таланты ушли в тень. Тяжело работать над этим, потому что у нас нет постоянного опыта игры с такими соперниками.
Играть всё равно приходится и подстраивать состав. Бывают такие матчи. Уровень соперника влияет. Приехали хорошие команды и показали сборной России, как можно играть в обороне. До этого у соперников в обороне был проходной двор. Год всё равно получился достаточно неплохим для сборной. Радует, что всегда играли от себя. Ждём возвращения», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 19 ноября 2025
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:24
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:18
-
19:09
-
18:57
-
18:55
-
18:39
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:30
-
18:24
-
18:18
-
18:15
-
18:13