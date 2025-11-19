Роналду в числе номинантов на приз игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer

Объявлены номинанты Globe Soccer Awards на награду лучшему игроку на Ближнем Востоке по итогам 2025 года. Так, на приз претендуют следующие семь футболистов:
1. Карим Бензема («Аль-Иттихад»).
2. Н'Голо Канте ( «Аль-Иттихад»).
3. Салем Аль-Давсари («Аль-Хилаль»).
4. Роберто Фирмино («Аль-Садд»).
5. Рияд Марез («Аль-Ахли»).
6. Айван Тони («Аль-Ахли»).
7. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Напомним, в прошлом году лучшим игроком на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer был признан нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.