Роналду в числе номинантов на приз игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer

Роналду в числе номинантов на приз игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer
Аудио-версия:
Комментарии

Объявлены номинанты Globe Soccer Awards на награду лучшему игроку на Ближнем Востоке по итогам 2025 года. Так, на приз претендуют следующие семь футболистов:

1. Карим Бензема («Аль-Иттихад»).
2. Н'Голо Канте ( «Аль-Иттихад»).
3. Салем Аль-Давсари («Аль-Хилаль»).
4. Роберто Фирмино («Аль-Садд»).
5. Рияд Марез («Аль-Ахли»).
6. Айван Тони («Аль-Ахли»).
7. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Напомним, в прошлом году лучшим игроком на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer был признан нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

