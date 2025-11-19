«Для меня эта поддержка мало что меняет». Аморим — о владельцах «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, помогает ли ему поддержка со стороны компании INEOS, которая совладеет клубом. Компанией руководит Джим Рэтклифф.

«Поддержка от INEOS? Это всегда важно, но ещё важнее, чтобы болельщики видели: у нас есть чёткий план, мы идём по нему и ни при каких обстоятельствах не свернём в сторону.

Если честно, лично для меня эта поддержка мало что меняет. Я и так никогда не переживаю, уволят меня или нет – такое ощущение у меня всегда есть.

Слышать слова поддержки приятно, но на мне это никак не отражается. Абсолютно точно знаю, по какой дороге идти», – сказал Аморим в видео на You-Tube-канале Stan Sport.

В нынешнем сезоне после 11 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.