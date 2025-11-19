Скидки
Криштиану Роналду поблагодарил Дональда Трампа за оказанный приём

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил президента США Дональда Трампа за оказанный ему приём в Белом доме.

«Благодарю Вас, господин президент, за приглашение и тёплый приём, который Вы и первая леди оказали мне и моей будущей жене Джорджине. Каждый из нас может внести свой ценный вклад, и я готов это сделать, вдохновляя новые поколения строить будущее, основанное на мужестве, ответственности и прочном мире», — написал Роналду на своей странице в социальной сети.

Футболист находится с визитом в США впервые с 2017 года из-за обвинений гражданки этой страны Кэтрин Майорги в изнасиловании в 2009 году. Однако в 2019-м местная прокуратура признала обвинения в адрес футболиста необоснованными, а в 2023-м футболист был оправдан после повторного иска.

Ранее сообщалось, что Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Нападающий выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность ему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».

