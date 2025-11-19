Скидки
«Хочешь — проглоти, хочешь — удали». Александр Егоров — об оскорблениях в адрес судьи

Экс-руководитель российских судей Александр Егоров высказался про мат футболистов и оскорбления в адрес судьи.

«Здесь ситуация [зависит от того], как ты к себе относишься. Хочешь — проглоти, хочешь — удали. Есть моменты, когда понимаешь, что нагадил, ошибся, тебе пихают по делу. За что я буду удалять?

Сейчас уже можно говорить, карьера закончилась. Молодой мальчишка, воспитанник «Динамо», от чрезмерного желания позволил себе лишнего. Вроде матч был в Красноярске, они тогда играли в Первой лиге. Прекрасно понимал, игроки опытные стояли, которые знали меня, думали, что сейчас удалю. А я понимал, если удалю, то карьере пацана конец (в оригинале используется другое слово. — Прим. «Чемпионата»). Я проглотил, а он мне до сих пор спасибо говорит. Удалил бы его, возможно, окрысился на весь мир, карьеру закончил. Я как педагог опытнее его поступил. Возможно, тоже неправильно поступил. Он до сих пор играет», — сказал Егоров в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Егоров — о матче «Крылья» — «Зенит»: можно раздуть скандал, что в РПЛ играли на таком поле
