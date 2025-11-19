Скидки
В «Барселоне» просили Левандовского забивать меньше голов, чтобы не платить «Баварии»

В «Барселоне» просили Левандовского забивать меньше голов, чтобы не платить «Баварии»
Комментарии

Руководители «Барселоны» в сезоне-2022/2023 просили форварда команды Роберта Левандовского забивать меньше голов, чтобы не выплачивать мюнхенской «Баварии» бонус за переход польского нападающего. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на книгу «Левандовски: Настоящий».

В книге польский футболист рассказал, что функционеры команды, в том числе президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, просил форварда не забивать много голов, так как в противном случае каталонский клуб был бы обязан выплатить «Баварии» € 2,5 млн. Это разговор случился уже после победы «Барселоны» в Ла Лиге. По итогам сезона нападающий 23 раза отличился в национальном чемпионате.

