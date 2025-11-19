Бубнов — о сборной России: нас Украина и Грузия порвут в Москве

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нынешняя сборная России не смогла бы оказать достойного сопротивления командам с постсоветского пространства, выступающим в официальных матчах.

«На сегодняшний день я тебе скажу, что нас Украина порвёт в Москве. И нас в Москве порвёт Грузия c Кварацхелией. А как Армения сыграет с нами? Тяжелый вопрос, да?!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 12 ноября подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Перу (1:1), а 15 ноября уступили чилийцам со счётом 0:2.