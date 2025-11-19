Стали известны номинанты на награду лучшему молодому игроку мира 2025 года от Globe Soccer

Globe Soccer Awards объявил претендентов на награду лучшему молодому игроку мира 2025 года. Всего в список вошли 11 футболистов.

На награду лучшему молодому игроку года претендуют: Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (все – «ПСЖ»), Арда Гюлер, Дин Хёйсен (оба – «Реал»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Нико Пас («Комо»), Родригу Мора («Порту»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и Элисс Бен-Сегир («Байер»).

В прошлом году лучшим молодым игроком был назван нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.