Главная Футбол Новости

Стали известны номинанты на награду лучшему молодому игроку мира 2025 года от Globe Soccer

Globe Soccer Awards объявил претендентов на награду лучшему молодому игроку мира 2025 года. Всего в список вошли 11 футболистов.

На награду лучшему молодому игроку года претендуют: Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (все – «ПСЖ»), Арда Гюлер, Дин Хёйсен (оба – «Реал»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Нико Пас («Комо»), Родригу Мора («Порту»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и Элисс Бен-Сегир («Байер»).

В прошлом году лучшим молодым игроком был назван нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

